Россию уличили в тонком намеке новому премьеру Японии

Baijiahao: РФ передала привет новому премьеру Японии Такаити пролетом Ту-95МС

Китайское издание Baijiahao оценило реакцию России на вступление в должность нового премьер-министра Японии Санаэ Такаити. Об этом пишет портал «АБН24».

Такаити выступает за жесткую политику Токио в отношении России и Китая. Кроме того, она объявила о плане увеличить оборонный бюджет Японии до двух процентов ВВП.

После объявления об утверждении Такаити на посту в небе над Японским морем появились два стратегических ракетоносца Ту-95МС Воздушно-космических сил (ВКС) РФ. «Россияне выразили свои поздравления новому японскому премьеру весьма оригинально. Это тщательно спланированная стратегическая демонстрация», — отметили в Китае.

Ранее Такаити заявила, что существуют «серьезные опасения относительно военных тенденций» России, а также двух других соседних стран: Китая и Северной Кореи. При этом она рассказала о намерении подписать мирный договор с Россией, отсутствующий с окончания Второй мировой войны.

Доктор исторических наук, руководитель Центра японских исследований Института Китая и современной Азии РАН Валерий Кистанов считает, что Такаити продолжит жесткий курс против России, поэтому нормализации отношений двух стран ожидать не стоит. В частности, востоковед указал, что с начала конфликта на Украине отношения двух стран заметно деградировали и «достигли дна».