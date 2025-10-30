Культура
22:57, 30 октября 2025Культура

Слуцкий жестко отреагировал на критику «Маши и Медведя»

Лидер ЛДПР Слуцкий назвал предложение ограничить показ «Маши и Медведя» абсурдом
Андрей Шеньшаков

Кадр: Мультфильм «Маша и Медведь»

Лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий назвал предложение ограничить показ популярного российского мультфильма «Маша и Медведь» полным абсурдом. Его слова передает издание ТАСС.

По словам политика, такие инициативы подрывают доверие граждан к «здравомыслию депутатов».

«Из-за таких идей люди теряют веру. Это полный абсурд. Не надо искать врага там, где его нет. Такими темпами можно "Простоквашино" запретить: ребенок из дома ушел, родители оставили его одного в деревне», — заявил Слуцкий.

По словам депутата, традиционным семейным ценностям противоречит «ставка по ипотеке и немыслимая стоимость жилья». «Об этом надо думать чиновникам, депутатам и общественным деятелям. А мультфильмы надо оставить в покое», — добавил он.

Ранее стало известно, что политолог и общественный деятель Вадим Попов призвал ограничить показ мультфильма «Маша и Медведь» на телевидении и стриминговых платформах в России.

