Собянин сообщил об уничтожении двух направлявшихся к Москве БПЛА

Система противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны РФ сбила два беспилотных летательных аппарата (БПЛА), направлявшихся к Москве. Об этом в мессенджере Max сообщил столичный градоначальник Сергей Собянин.

На место падения обломков дронов прибыли сотрудники экстренных служб. Сведений о пострадавших и разрушениях не поступало.

27 октября средства ПВО сбили над регионами России 193 украинских беспилотника. 40 дронов из их числа были перехвачены и уничтожены над территорией Московского региона, в том числе 34 БПЛА, летевших на Москву.