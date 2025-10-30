Собянин сообщил об уничтожении двух направлявшихся к Москве БПЛА

Система противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны РФ сбила два беспилотных летательных аппарата (БПЛА), направлявшихся к Москве. Об этом в мессенджере Max сообщил столичный градоначальник Сергей Собянин.
На место падения обломков дронов прибыли сотрудники экстренных служб. Сведений о пострадавших и разрушениях не поступало.
27 октября средства ПВО сбили над регионами России 193 украинских беспилотника. 40 дронов из их числа были перехвачены и уничтожены над территорией Московского региона, в том числе 34 БПЛА, летевших на Москву.