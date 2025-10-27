На подлете к Москве за ночь сбили десятки беспилотников. Что известно о последствиях?

За ночь над регионами России сбито 193 украинских дрона

За прошедшую ночь 27 октября средства ПВО сбили над регионами России 193 украинских беспилотника, сообщило утром Минобороны.

40 дронов из их числа были перехвачены и уничтожены над территорией Московского региона, в том числе 34 БПЛА, летевших на Москву, добавили в ведомстве. Атаки начались еще вечером в воскресенье — мэр столицы Сергей Собянин сообщил об уничтожении летевшего на город дрона накануне в 17:41, затем подобные сообщения публиковались на протяжении всей ночи.

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Официально информация о возможных последствиях на земле не публиковалась, отмечалось лишь, что на местах падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Взрывы слышали жители множества подмосковных городов

В столичных аэропортах Домодедово и Жуковский ночью из-за атак вводили план «Ковер» — ограничения на вылет и прием самолетов. К четырем часам утра ограничения сняли. За это время, по данным Росавиации, на запасные аэродромы ушли три самолета, совершавшие рейсы в Домодедово, и один, летевший в Жуковский.

Еще вечером не менее пяти громких хлопков слышали жители Дубны. Затем в течение ночи взрывы слышали во множестве городов Подмосковья: Подольске, Климовске, Домодедово, Серпухове, Одинцово, Троицке, Воскресенске, Апрелевке, Бронницах, Раменском, Коломне. О них же сообщали и в столичном районе Коммунарка.

Среди других регионов больше всего дронов — 47 — перехватили над Брянской областью. Еще 42 дрона сбили над Калужской областью, 32 — над Тульской, 10 — над Курской, 7 — над Орловской, по 4 — над Ростовской и Воронежской областями, по 2 — над Оренбургской и Тамбовской областями, по 1 — над Белгородской, Липецкой и Самарской областями.

Месяц назад рядом с Москвой также активно сбивали дроны

Ранее массовая атака дронов на Москву происходила 22 сентября, тогда было уничтожено как минимум девять БПЛА.

Падение и взрыв дрона в Реутове попали на видео. На кадрах видно падение дрона на автомобильную парковку. В момент удара происходит яркая вспышка, сопровождающаяся хлопком. После этого срабатывают автомобильные сигнализации, и двор наполняется их шумом.

В марте происходила атака десятков беспилотников на Москву. В Раменском из-за атаки начался пожар в многоэтажном доме, в Домодедово дрон упал на парковку у предприятия, что привело к трем жертвам.