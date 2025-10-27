За прошедшую ночь 27 октября средства ПВО сбили над регионами России 193 украинских беспилотника, сообщило утром Минобороны.
40 дронов из их числа были перехвачены и уничтожены над территорией Московского региона, в том числе 34 БПЛА, летевших на Москву, добавили в ведомстве. Атаки начались еще вечером в воскресенье — мэр столицы Сергей Собянин сообщил об уничтожении летевшего на город дрона накануне в 17:41, затем подобные сообщения публиковались на протяжении всей ночи.
Официально информация о возможных последствиях на земле не публиковалась, отмечалось лишь, что на местах падения обломков работают специалисты экстренных служб.
Взрывы слышали жители множества подмосковных городов
В столичных аэропортах Домодедово и Жуковский ночью из-за атак вводили план «Ковер» — ограничения на вылет и прием самолетов. К четырем часам утра ограничения сняли. За это время, по данным Росавиации, на запасные аэродромы ушли три самолета, совершавшие рейсы в Домодедово, и один, летевший в Жуковский.
Еще вечером не менее пяти громких хлопков слышали жители Дубны. Затем в течение ночи взрывы слышали во множестве городов Подмосковья: Подольске, Климовске, Домодедово, Серпухове, Одинцово, Троицке, Воскресенске, Апрелевке, Бронницах, Раменском, Коломне. О них же сообщали и в столичном районе Коммунарка.
Среди других регионов больше всего дронов — 47 — перехватили над Брянской областью. Еще 42 дрона сбили над Калужской областью, 32 — над Тульской, 10 — над Курской, 7 — над Орловской, по 4 — над Ростовской и Воронежской областями, по 2 — над Оренбургской и Тамбовской областями, по 1 — над Белгородской, Липецкой и Самарской областями.
Месяц назад рядом с Москвой также активно сбивали дроны
Ранее массовая атака дронов на Москву происходила 22 сентября, тогда было уничтожено как минимум девять БПЛА.
Падение и взрыв дрона в Реутове попали на видео. На кадрах видно падение дрона на автомобильную парковку. В момент удара происходит яркая вспышка, сопровождающаяся хлопком. После этого срабатывают автомобильные сигнализации, и двор наполняется их шумом.
В марте происходила атака десятков беспилотников на Москву. В Раменском из-за атаки начался пожар в многоэтажном доме, в Домодедово дрон упал на парковку у предприятия, что привело к трем жертвам.