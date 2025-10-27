Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:27, 27 октября 2025Россия

На подлете к Москве за ночь сбили десятки беспилотников. Что известно о последствиях?

За ночь над регионами России сбито 193 украинских дрона
Антон Похиляк
Антон Похиляк (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

За прошедшую ночь 27 октября средства ПВО сбили над регионами России 193 украинских беспилотника, сообщило утром Минобороны.

40 дронов из их числа были перехвачены и уничтожены над территорией Московского региона, в том числе 34 БПЛА, летевших на Москву, добавили в ведомстве. Атаки начались еще вечером в воскресенье — мэр столицы Сергей Собянин сообщил об уничтожении летевшего на город дрона накануне в 17:41, затем подобные сообщения публиковались на протяжении всей ночи.

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Официально информация о возможных последствиях на земле не публиковалась, отмечалось лишь, что на местах падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Взрывы слышали жители множества подмосковных городов

В столичных аэропортах Домодедово и Жуковский ночью из-за атак вводили план «Ковер» — ограничения на вылет и прием самолетов. К четырем часам утра ограничения сняли. За это время, по данным Росавиации, на запасные аэродромы ушли три самолета, совершавшие рейсы в Домодедово, и один, летевший в Жуковский.

Материалы по теме:
Больше 300 беспилотников ВСУ сбиты в небе над Россией. В Подмосковье горят дома, в аэропортах введены ограничения
Больше 300 беспилотников ВСУ сбиты в небе над Россией. В Подмосковье горят дома, в аэропортах введены ограничения
11 марта 2025
ВСУ запустили по России огромную волну из 485 дронов. Фото последствий
ВСУ запустили по России огромную волну из 485 дронов.Фото последствий
22 мая 2025

Еще вечером не менее пяти громких хлопков слышали жители Дубны. Затем в течение ночи взрывы слышали во множестве городов Подмосковья: Подольске, Климовске, Домодедово, Серпухове, Одинцово, Троицке, Воскресенске, Апрелевке, Бронницах, Раменском, Коломне. О них же сообщали и в столичном районе Коммунарка.

Среди других регионов больше всего дронов — 47 — перехватили над Брянской областью. Еще 42 дрона сбили над Калужской областью, 32 — над Тульской, 10 — над Курской, 7 — над Орловской, по 4 — над Ростовской и Воронежской областями, по 2 — над Оренбургской и Тамбовской областями, по 1 — над Белгородской, Липецкой и Самарской областями.

Месяц назад рядом с Москвой также активно сбивали дроны

Ранее массовая атака дронов на Москву происходила 22 сентября, тогда было уничтожено как минимум девять БПЛА.

Падение и взрыв дрона в Реутове попали на видео. На кадрах видно падение дрона на автомобильную парковку. В момент удара происходит яркая вспышка, сопровождающаяся хлопком. После этого срабатывают автомобильные сигнализации, и двор наполняется их шумом.

В марте происходила атака десятков беспилотников на Москву. В Раменском из-за атаки начался пожар в многоэтажном доме, в Домодедово дрон упал на парковку у предприятия, что привело к трем жертвам.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На подлете к Москве за ночь сбили десятки беспилотников. Что известно о последствиях?

    В США обратили внимание на резкий сигнал Путина Западу

    Принадлежащей банде вымогателей тайник с автоматами нашли в российском регионе

    Россияне потратили на новые легковушки рекордную сумму

    Врач предупредила о вреде кофе для некоторых людей

    Стало известно о контроле Российской армии над большей частью Красноармейска

    Россияне высказались об идее обязать неработающих платить взносы за ОМС

    В России сняли на фото редкую комету Lemmon

    Президент Бразилии решил поговорить с Трампом о конфликте на Украине

    Стало известно о планах Трампа расширить удары по дружественной России стране

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости