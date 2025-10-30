Силовые структуры
Содержимое куртки вора раскрыло два его криминальных провала в российском городе

В Сочи задержан петербуржец, укравший ноутбук, телефон и брендовые вещи
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

Содержимое куртки вора раскрыло два его криминальных провала в Сочи. Об этом сообщает «Фонтанка.ру» в своем Telegram-канале.

По данным канала, сначала он похитил из киоска ноутбук стоимостью сто тысяч рублей и при этом случайно оставил на месте преступления свой мобильный телефон. Позже он продал его за 10 тысяч рублей и на Навагинской улице украл из кармана отдыхающего из Московской области телефон, но мужчина, в свою очередь, снял со злоумышленника куртку, в которой лежал паспорт. Благодаря потерянному паспорту и телефону выяснилось, что петербуржец украл из чужой квартиры деньги, а также брендовые вещи и мобильный телефон, которые сдал в ломбард.

Сейчас он задержан.

Ранее сообщалось, что в Самарской области полицейские задержали 36-летнего грабителя ювелирного магазина.

