08:35, 29 октября 2025Силовые структуры

Дерзкого грабителя ювелирных магазинов задержали в российском регионе

В Самарской области задержали грабителя ювелирного магазина
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Telegram-канал «МВД МЕДИА»

В Самарской области полицейские задержали 36-летнего грабителя ювелирного магазина. Об этом в своем Telegram-канале сообщает пресс-служба МВД.

По данным следствия, мужчина совершил дерзкое ограбление на улице Советской в Сызрани. Он ворвался в торговую точку и украл четыре планшетки с ювелирными изделиями на сумму в 5,5 миллиона рублей.

При обыске по месту его жительства изъята часть похищенных ювелирных изделий, а также денежные средства, вырученные от продажи некоторых украшений. По решению суда подозреваемому избрали меру пресечения в виде домашнего ареста.

Ранее сообщалось, что двое задержанных по делу об ограблении Лувра воспользовались правом хранить молчание на допросах.

