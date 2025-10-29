Дерзкого грабителя ювелирных магазинов задержали в российском регионе

В Самарской области задержали грабителя ювелирного магазина

В Самарской области полицейские задержали 36-летнего грабителя ювелирного магазина. Об этом в своем Telegram-канале сообщает пресс-служба МВД.

По данным следствия, мужчина совершил дерзкое ограбление на улице Советской в Сызрани. Он ворвался в торговую точку и украл четыре планшетки с ювелирными изделиями на сумму в 5,5 миллиона рублей.

При обыске по месту его жительства изъята часть похищенных ювелирных изделий, а также денежные средства, вырученные от продажи некоторых украшений. По решению суда подозреваемому избрали меру пресечения в виде домашнего ареста.

