Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
05:53, 30 октября 2025Мир

Соратник Трампа отказался от должности из-за связей с Россией

WP: Кандидат Трампа Макферран отказался от должности из-за связей с РФ
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Hu Yousong / XinHua / Global Look Press

Выдвинутый президентом США Дональдом Трампом на пост первого вице-президента Экспортно-импортного банка Брайс Макферран отказался от должности из-за связей с Россией. Об этом сообщает газета The Washington Post (WP).

Утверждается, что 30 октября он должен был выступить на слушаниях в Сенате перед утверждением в должность. В Белом доме на запросы издания ответили, что соратник Трампа сам принял решение об отзыве своей кандидатуры.

По информации газеты, Макферран женат на Елене Шатировой — дочери бывшего сенатора Совета Федерации Сергея Шатирова. Его шурин Александр занимает высокую должность в инвестиционном фонде «Росконгресса».

Ранее Трамп допустил арест бывших глав ЦРУ и ФБР Джона Бреннана и Джеймса Коми за фейки о вмешательстве России в американские выборы 2016 года.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп приказал срочно испытать ядерное оружие. Как это отразится на отношениях России и США?

    Собянин сообщил об уничтожении шести летевших на Москву беспилотников за ночь

    Криминалистка профессионально избавилась от тела бывшего бойфренда

    Варламов сравнил происходящее в крупном американском городе с мобилизацией на Украине

    Соратник Трампа отказался от должности из-за связей с Россией

    В Норвегии сделали прогноз по конфликту на Украине

    Встреча Си Цзиньпина и Трампа началась

    В России призвали скинуться деньгами на нарколога для Волочковой

    Юрист рассказал о пенсиях для неработающих россиян

    В Финляндии отреагировали на новое оружие России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости