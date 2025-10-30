Соратник Трампа отказался от должности из-за связей с Россией

WP: Кандидат Трампа Макферран отказался от должности из-за связей с РФ

Выдвинутый президентом США Дональдом Трампом на пост первого вице-президента Экспортно-импортного банка Брайс Макферран отказался от должности из-за связей с Россией. Об этом сообщает газета The Washington Post (WP).

Утверждается, что 30 октября он должен был выступить на слушаниях в Сенате перед утверждением в должность. В Белом доме на запросы издания ответили, что соратник Трампа сам принял решение об отзыве своей кандидатуры.

По информации газеты, Макферран женат на Елене Шатировой — дочери бывшего сенатора Совета Федерации Сергея Шатирова. Его шурин Александр занимает высокую должность в инвестиционном фонде «Росконгресса».

Ранее Трамп допустил арест бывших глав ЦРУ и ФБР Джона Бреннана и Джеймса Коми за фейки о вмешательстве России в американские выборы 2016 года.