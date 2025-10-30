Обвал биржевых цен на бензин в России остановился

Стоимость бензина на Петербургской бирже вернулась к росту после резкого падения

По итогам торгов на Петербургской бирже в четверг, 30 октября, марки бензина Аи-92 и Аи-95 подорожали на 0,1 и 0,09 процента соответственно, до 65 170 и 73 259 рублей за тонну. Об этом свидетельствуют данные площадки.

До этого три дня подряд наблюдался обвал биржевых котировок на топливо. В конце прошлой недели Аи-92 торговался по 74 135 рублей за тонну, а Аи-95 — по 79 622 рубля.

Одновременно с ними рухнуло в цене и летнее дизельное топливо — с 64 617 рублей до 58 401 рубль за тонну. Сравнимую скорость падения показывал также межсезонный и зимний дизель.

Основная причина такой динамики не называется. Это самое резкое падение стоимости топлива с осени 2024 года, когда подобным образом рынок отреагировал на запрет экспорта бензина и дизельного топлива, однако в 2025 году поставки бензина за рубеж, за исключением межгосударственных контрактов, запрещены еще с августа.

Ранее власти объясняли рекордную стоимость бензина на бирже, а также локальный дефицит топлива в десятках регионов ростом спроса, логистическими трудностями и большим количеством внеплановых ремонтов на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ). Окончание туристического сезона могло привести к снижению спроса, однако этот процесс носит постепенный характер, а до обвала на этой неделе биржевые котировки топлива были стабильно высокими.

На прошлой неделе стало известно, что из-за перебоев с поставками топлива из России с его дефицитом и значительным ростом цен столкнулся Таджикистан. По информации источников Reuters, российские производители прекратили отгрузки по межгосударственным контрактам, вероятно, перенаправив объемы внутрь страны.