Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:41, 30 октября 2025Бывший СССР

Стало известно о казнях жителей Красного Лимана военными ВСУ

Боевики 63-й бригады ВСУ казнят мирных жителей Красного Лимана в ДНР
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Военные 63-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) казнят мирных жителей Красного Лимана в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщается из радиоперехвата, оказавшегося в распоряжении РИА Новости.

На аудиозаписи старший по званию военный отдает приказ подчиненному связать мирного жителя, положить на пол, приставить к голове автомат и допросить. Далее младший по званию военный сообщает, что видит гражданского, и получает приказ расстрелять его.

Ранее шесть человек пострадали при массированном ударе ВСУ по Белгородской области, еще одного спасти не удалось. Губернатор российского региона Вячеслав Гладков рассказал, что при ударах FPV-дронов по городу Шебекино пострадали четверо мирных жителей.

До этого член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник отреагировал на расстрел танком ВСУ медицинской машины в ДНР. «Даже бойца с обыкновенным гранатометом они просто побаиваются и атакуют мирное население, людей более слабо вооруженных, на мирные села нападают, мародерством занимаются», — отметил депутат.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский прокомментировал массированный ночной удар России

    Сильно хотевшая детей россиянка нашла необычное решение проблемы

    В России объяснили отсутствие спешки в организации встречи Путина и Трампа

    В регионе России запретили склонять беременных к аборту

    Совершен прорыв в борьбе с устойчивыми бактериями

    В России бывший борец с коррупцией получил срок за рекордную взятку

    Россияне ринулись скупать один товар

    Изменившим женам россиянам посоветовали ничего не раскрывать и идти в церковь

    Российские войска сорвали попытки ВСУ вырваться из окружения

    Названы главные преимущества дачи

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости