Боевики 63-й бригады ВСУ казнят мирных жителей Красного Лимана в ДНР

Военные 63-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) казнят мирных жителей Красного Лимана в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщается из радиоперехвата, оказавшегося в распоряжении РИА Новости.

На аудиозаписи старший по званию военный отдает приказ подчиненному связать мирного жителя, положить на пол, приставить к голове автомат и допросить. Далее младший по званию военный сообщает, что видит гражданского, и получает приказ расстрелять его.

Ранее шесть человек пострадали при массированном ударе ВСУ по Белгородской области, еще одного спасти не удалось. Губернатор российского региона Вячеслав Гладков рассказал, что при ударах FPV-дронов по городу Шебекино пострадали четверо мирных жителей.

До этого член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник отреагировал на расстрел танком ВСУ медицинской машины в ДНР. «Даже бойца с обыкновенным гранатометом они просто побаиваются и атакуют мирное население, людей более слабо вооруженных, на мирные села нападают, мародерством занимаются», — отметил депутат.