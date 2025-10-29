Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:12, 29 октября 2025Россия

Мирные жители попали под массированный удар ВСУ по российскому региону

Губернатор Гладков: Шесть человек пострадали, один погиб при ударе ВСУ
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Шесть человек пострадали при массированном ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Белгородской области, еще одного спасти не удалось. Об этом заявил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, при ударах FPV-дронов по городу Шебекино пострадали четверо. Одного спасти не удалось, двоим на данный момент оказывают помощь в Шебекинской ЦРБ. Еще одного пострадавшего в тяжелом состоянии транспортируют в городскую больницу №2 Белгорода.

«В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа при детонации дрона пострадали двое. У женщины — слепое осколочное ранение лица, у мужчины — баротравма. Бойцы подразделения "Орлан" доставили пострадавших в Шебекинскую центральную районную больницу», — написал чиновник.

Материалы по теме:
Российский регион потрясла трагедия: мать умерла на могиле бойца СВО, а вскоре умер и его брат. Он не дождался помощи врачей
Российский регион потрясла трагедия: мать умерла на могиле бойца СВО, а вскоре умер и его брат. Он не дождался помощи врачей
29 августа 2025
«Цинковый гроб был с окошком, но я не позволила никому смотреть» Через что проходят родные, когда хоронят бойцов СВО?
«Цинковый гроб был с окошком, но я не позволила никому смотреть»Через что проходят родные, когда хоронят бойцов СВО?
9 июня 2025
«Двухсотые поднялись по лестнице в небо» Священники проповедуют о чудесных спасениях на СВО. Что они рассказывают бойцам?
«Двухсотые поднялись по лестнице в небо»Священники проповедуют о чудесных спасениях на СВО. Что они рассказывают бойцам?
10 октября 2025

Помимо этого, в селе Замостье дрон ударил по коммерческому объекту. Там пострадала мирная жительница, которая самостоятельно обратилась в Грайворонскую ЦРБ.

В ночь на среду, 29 октября,украинские войска выпустили по России сотню беспилотников. За ночь силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили БПЛА самолетного типа над 13 регионами. Больше всего из них — 46 — уничтожили над Брянской областью, еще восемь — над Белгородской.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Рио-де-Жанейро в огне». Рейд полиции против могущественной банды в Бразилии закончился бойней с десятками жертв. Как это было?

    Литва решила закрыть границу с Белоруссией

    Путин заявил о готовности остановить боевые действия на двух участках в зоне СВО

    Российский проект по сжижению газа заморозили

    Названы роковые последствия жары

    Описано влияние ИИ на популярность стримингов

    Офис Тихановской выступил против закрытия границы Литвы с Белоруссией

    Цветной металл рекордно подорожал из-за перебоев с поставками

    Распутина пожаловалась на яростную ненависть со стороны детей своего мужа

    Вылов рыбы в России заметно просел

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости