Мирные жители попали под массированный удар ВСУ по российскому региону

Губернатор Гладков: Шесть человек пострадали, один погиб при ударе ВСУ

Шесть человек пострадали при массированном ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Белгородской области, еще одного спасти не удалось. Об этом заявил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, при ударах FPV-дронов по городу Шебекино пострадали четверо. Одного спасти не удалось, двоим на данный момент оказывают помощь в Шебекинской ЦРБ. Еще одного пострадавшего в тяжелом состоянии транспортируют в городскую больницу №2 Белгорода.

«В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа при детонации дрона пострадали двое. У женщины — слепое осколочное ранение лица, у мужчины — баротравма. Бойцы подразделения "Орлан" доставили пострадавших в Шебекинскую центральную районную больницу», — написал чиновник.

Помимо этого, в селе Замостье дрон ударил по коммерческому объекту. Там пострадала мирная жительница, которая самостоятельно обратилась в Грайворонскую ЦРБ.

В ночь на среду, 29 октября,украинские войска выпустили по России сотню беспилотников. За ночь силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили БПЛА самолетного типа над 13 регионами. Больше всего из них — 46 — уничтожили над Брянской областью, еще восемь — над Белгородской.