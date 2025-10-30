Бывший СССР
Стало известно о начале боев за ворота в Славянск

Российские войска начали активные бои за Красный Лиман в ДНР
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

Российские войска начали активные бои за Красный Лиман в Донецкой народной республике (ДНР), который фактически является восточными воротами в Славянск. Об этом сообщил Telegram-канал «Военная хроника».

Отмечается, что российские войска прорвали оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ) и проникли в район Масляковка на юго-востоке города. На северо-западе им удалось продвинуться через лесной массив вдоль железнодорожной линии, достигнув восточной окраины города и взяв под контроль транспортную развязку у северного въезда в Красный Лиман.

Отмечается, что российские диверсионно-разведывательные группы проникли к железнодорожным терминалам станции Лиман.

«Таким образом, начались активные бои за город, который имеет ключевое значение и является, фактически, восточными воротами в Славянск», — говорится в сообщении канала.

Ранее в российских силовых структурах сообщили, что командование ВСУ бросает под Красный Лиман необученных солдат. Силовики подчеркнули, что это свидетельствует об огромных потерях украинских войск на этом участке фронта.

