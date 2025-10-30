Мир
05:31, 30 октября 2025Мир

Стало известно о планах США «показать силу» Китаю

CBS: США могут применить HIMARS в Южно-Китайском море для демонстрации силы КНР
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Соединенные Штаты Америки планируют нанести точечный удар с использованием реактивной системы залпового огня HIMARS в Южно-Китайском море с целью «показать силу» КНР. Об этом сообщает канал CBS со ссылкой на источники.

Согласно информации CBS, Индо-Тихоокеанское командование Вооруженных сил США «тихо отдало приказ о демонстрации силы в ответ на агрессию» Пекина в Южно-Китайском море. Как утверждается в публикации, в случае осуществления запуска «неизвестно, на какую цель будет наведена HIMARS, но суть операции заключается в том, чтобы Вашингтон подал сигнал о готовности противостоять растущему присутствию Пекина в регионе и защищать то, что американские чиновники называют суверенитетом Филиппин».

При этом источники CBS предполагают, что нанесение подобного удара рассматривается в качестве одного из вариантов демонстрации силы, но данный план вряд ли будет осуществлен.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что распорядился немедленно провести испытания ядерного оружия. Он отметил, что на сегодняшний день США обладают самым большим арсеналом ядерного оружия, но в течение пяти лет Китай может их догнать.

