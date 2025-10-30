Сына бывшего российского госсекретаря лишили депутатского мандата из-за коррупции

Сына бывшего госсекретаря Дагестана Магомедова лишили депутатского мандата

Сына бывшего госсекретаря Дагестана Магомед-Султана Магомедова лишили депутатского мандата из-за коррупции. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash Gor.

Как выяснило российское издание, Магомед Магомедов младший стал участником коррупционного скандала. Ему вместе с родственником экс-чиновником пришлось вернуть уставные доли в нескольких предприятиях.

Депутаты Народного собрания Дагестана проголосовали за досрочное прекращение полномочий Магомедова.

До этого сообщалось, что директора департамента здравоохранения Ивановской области в статусе зампреда регионального правительства Антона Арсеньева арестовали на два месяца.

Россиянина обвинили в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий из корыстной или иной заинтересованности. Постановление об аресте еще не вступило в силу.