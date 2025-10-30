Сына Шварценеггера сняли в облегающей майке после похудения

Сына Арнольда Шварценеггера Кристофера сняли в облегающей майке после похудения

Сына американского актера, культуриста и политика Арнольда Шварценеггера Кристофера Шварценеггера сняли в облегающем наряде после похудения. Соответствующий материал приводит Daily Mail.

Папарацци запечатлели 27-летнего наследника артиста на улице в Брентвуде, Калифорния, во время семейного похода за тыквами. Он предстал перед камерами в серых брюках и белой майке-алкоголичке, продемонстрировав мускулы на руках.

Также Шварценеггер-младший надел кроссовки и завязал свитшот на талии. Кроме того, он уложил назад волнистые волосы. Также во внешнем облике молодого человека привлекают внимание борода и усы.

В мае сообщалось, что сын Шварценеггера похудел на 14 килограммов благодаря отказу от популярного продукта.