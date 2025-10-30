Сырский пригрозил командирам ВСУ на красноармейском направлении

Сырский пригрозил увольнениями командирам ВСУ на красноармейском направлении

Командиры подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) на красноармейском направлении могут лишиться должностей из-за провалов на фронте. Увольнениями пригрозил им главнокомандующий украинскими войсками Александр Сырский в своем Telegram.

Он подчеркнул, что ждет от командиров качественного выполнения поставленных задач независимо от их уровня.

«Каждый командир независимо от уровня должен организовать качественное выполнение заданий. Строго предупредил командиров о недопущении безответственности. За это буду принимать жесткие меры вплоть до снятия с должностей», — написал военачальник.

Сырский также назвал обстановку в Красноармейске (украинское название — Покровск) сложной для украинских военных. По его словам, в черте города присутствуют подразделения российских войск.