Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:32, 30 октября 2025Бывший СССР

Сырский пригрозил командирам ВСУ на красноармейском направлении

Сырский пригрозил увольнениями командирам ВСУ на красноармейском направлении
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters

Командиры подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) на красноармейском направлении могут лишиться должностей из-за провалов на фронте. Увольнениями пригрозил им главнокомандующий украинскими войсками Александр Сырский в своем Telegram.

Он подчеркнул, что ждет от командиров качественного выполнения поставленных задач независимо от их уровня.

«Каждый командир независимо от уровня должен организовать качественное выполнение заданий. Строго предупредил командиров о недопущении безответственности. За это буду принимать жесткие меры вплоть до снятия с должностей», — написал военачальник.

Сырский также назвал обстановку в Красноармейске (украинское название — Покровск) сложной для украинских военных. По его словам, в черте города присутствуют подразделения российских войск.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Минобороны сообщило о готовности временно прекратить боевые действия в трех районах

    Россиянам рассказали о лучшем времени для поездки в Китай

    Захарова ответила на угрозы Польши арестовать Путина

    Студентов российского колледжа отправили на дистант после массового отравления

    Назван организатор готовившегося захвата заложников в учреждении ФСИН России

    Европейский Центробанк не стал менять ставки

    Чеботина резко ответила призвавшему не пускать ее на сцену критику

    Главный флаг Украины приспустили

    В Польше обстреляли здание школы

    Российский город окутал пар

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости