Брат короля Карла III отправлял телохранителей подобрать ему девушек для секса

Опальный принц Эндрю посылал телохранителей за блондинками и балеринами

Младший брат короля Карла III, опальный принц Эндрю, в прошлом просил знакомых и сотрудников подбирать ему девушек, отдавая предпочтение балеринам и блондинкам. Об этом сообщает издание Page Six со ссылкой на книгу королевского биографа Эндрю Лауни под названием Entitled: The Rise and Fall of the House of York.

Лауни описал схему с участием телохранителей Эндрю, оплачиваемых из британского бюджета. «Он высматривал привлекательных балерин в Королевском балете и отправлял своего офицера личной охраны пригласить ее на встречу с принцем», — говорится в книге.

Иногда принц посылал за девушками своих помощников. Они приводили их к его столу в лондонском клубе Chinawhite или в гостиничный номер во время зарубежных поездок.

Его интересовал не столько сам балет, сколько балерины. И когда он являлся в театр, то всегда настаивал, что сам выберет, кто будет сидеть с ним в королевской ложе

Эндрю Лауни королевский биограф

Принца Эндрю несколько лет преследовали обвинения в сексуальном насилии над несовершеннолетними. Самым громким из них была тяжба с Вирджинией Робертс-Джуффре: она утверждала, что в 17 лет ее заставили заниматься с ним сексом. Принцу грозил вызов в суд, во время которого пришлось бы давать показания под присягой. Чтобы избежать допроса, он согласился выплатить Робертс-Джуффре 12 миллионов фунтов стерлингов.

Из-за скандала принца отстранили от выполнения обязанностей старшего члена королевской семьи, а позже лишили большей части титулов и званий. Перед выходом мемуаров Робертс-Джуффре принц добровольно отказался от титула герцога.