Трамп ответил на вопрос о причинах возобновления ядерных испытаний

Трамп: Заявление о ядерных испытаниях связано не с Китаем, а с другими странами
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Заявление о возобновлении испытаний ядерного оружия связаны не с Китаем, а с другими странами. Об этом после переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином заявил президент США Дональд Трамп, сообщает The New York Times (NYT).

«Это связано с другими странами», — сказал он, не назвав ни одной.

По словам главы Белого дома, эти «другие страны», вероятно, проводят ядерные испытания.

Ранее Трамп распорядился немедленно провести испытания ядерного оружия. Американский лидер отметил, что они будут проводиться «на равных» с другими странами, у которых якобы есть соответствующие программы.

