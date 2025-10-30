Мир
06:58, 30 октября 2025

Трамп уклонился от ответа на вопрос об испытаниях ядерного оружия

Трамп проигнорировал вопрос о начале испытаний ядерного оружия
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином в Пусане проигнорировал вопрос о начале испытаний ядерного оружия. Это попало на видео, опубликованное телеканалом Fox News.

В начале переговоров журналистка спросила у американского лидера о причине того, почему он отдал распоряжение немедленно приступить к испытаниям ядерного оружия.

«Всем большое спасибо», — ответил Трамп, после чего представителей СМИ попросили покинуть зал, где проходили переговоры глав двух государств.

Ранее американский президент распорядился немедленно провести испытания ядерного оружия. По словам Трампа, они будут проводиться «на равных» с другими странами, у которых якобы есть соответствующие программы.

