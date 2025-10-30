Траты россиян на покупку одного вида машин рухнули

«Автостат»: Траты на покупку новых коммерческих машин в России упали вдвое

По итогам июля-сентября 2025 года суммарные траты россиян на покупку новых коммерческих автомобилей (LCV и грузовых) сократились вдвое в сравнении с тем же периодом 2024-го. Об обрушении продаж этого вида машин в стране сообщает «Автостат» со ссылкой на результаты совместного с «Газпромбанк Автолизингом» исследования.

За отчетный период на покупку LCV и грузовых машин для коммерческих целей в России потратили в общей сложности 203,9 миллиарда рублей. Для сравнения, в июле-сентябре прошлого года показатель составил 405,2 миллиарда. Таким образом, за 12 месяцев подобного рода траты просели на 201,3 миллиарда рублей. Лидером среди брендов оказался «КамАЗ» — на машины этого концерна россияне потратили 38,9 миллиарда.

Подавляющая часть (свыше 90 процентов) затрат в этом сегменте российского авторынка по-прежнему приходится на автомобили китайских и отечественных брендов. На грузовые машины из КНР в третьем квартале пришлось 49 процентов всей суммы. Однако за год их доля просела примерно на 21 процентный пункт, доля же отечественных LCV и коммерческих грузовых машин за это время, напротив, выросла вдвое и достигла 42 процентов. В сегменте тягачей брендам из КНР и России принадлежит 91 процент рынка. Здесь доля китайцев также резко сократилась и опустилась до 46 процентов против 45 процентов у концернов из РФ.

Обрушение продаж LCV и коммерческих грузовиков в России фиксируется на фоне снижения спроса на логистические перевозки и долгосрочную аренду (лизинг) и общего удорожания подобного рода машин. На ситуацию также оказывает давление жесткая денежно-кредитная политика Центробанка, которая делает автозаймы недоступными для значительной части населения и компаний. В сложившихся условиях, подчеркивал глава «КамАЗа» Сергей Когогин, ожидать скорого восстановления российского рынка грузовиков не приходится. Согласно его ожиданиям, по итогам года в этом сегменте будет зафиксировано двукратное падение продаж.