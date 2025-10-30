Три российских студента попали в больницу из-за новой игрушки одногруппника

В Московском колледже транспорта три студента пострадали от случайного выстрела

В Московском колледже транспорта трое студентов пострадали от случайного выстрела. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

По данным канала, в здании учебного заведения на Каланчевской улице один из студентов во время занятий произвел случайный выстрел из сигнального пистолета. В результате инцидента пострадали трое 16-летних подростков.

Владелец пистолета получил ожоги рук, а двое рядом сидящих студентов — оглушение. Сотрудники скорой помощи прибыли на место.

