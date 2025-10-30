Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:23, 30 октября 2025Бывший СССР

У двух постсоветских стран могут исчезнуть пограничники

Глава ГКНБ Киргизии Ташиев: На границе с Таджикистаном могут снять пограничников
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Нозим Каландаров / ТАСС

Председатель Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии Камчыбек Ташиев заявил, что в ближайшее время на границе между Таджикистаном и Киргизией может исчезнуть необходимость постоянного присутствия пограничников. Его цитирует «Азия-Плюс».

По его словам, президент Таджикистана Эмомали Рахмон и глава Киргизии Садыр Жапаров работают над тем, чтобы создать условия, при которых жители двух стран могли бы «жить только в дружбе».

Ранее начальник управления стран Содружества Независимых Государств (СНГ) Министерства иностранных дел Таджикистана Шараф Рахими заявил, что важно расширить возможности обучения детей из Таджикистана в России. Он добавил, что Душанбе поддерживает инициативы России по укреплению статуса русского языка на международной арене.

До этого Россия подарила Киргизии растительное масло. Российские дипломаты напомнили, что за последние 15 лет киргизским гражданам оказывалась помощь на разных уровнях, включая нацпрограмму школьного питания.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина, ядерное оружие и российская нефть. О чем Дональд Трамп и Си Цзиньпин договорились во время личной встречи в Пекине?

    Синоптик оценил перспективу морозов в начале ноября

    Стало известно о предлагаемой мере пресечения бывшему мэру Одессы

    Названа стоимость новой виллы Пугачевой в Болгарии

    Собчак пошутила над нарядами депутатов в Госдуме

    Набиуллина назвала главных пострадавших от разгона цен в России

    В Подмосковье раскрыли число не желающих платить алименты отцов

    Надписи на скамейках Севастополя помогли разоблачить украинскую шпионку

    Мэр Юрмалы не получил доступ к гостайне и уволился

    Диетолог перечислила помогающие бороться с депрессией продукты

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости