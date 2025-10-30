У двух постсоветских стран могут исчезнуть пограничники

Председатель Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии Камчыбек Ташиев заявил, что в ближайшее время на границе между Таджикистаном и Киргизией может исчезнуть необходимость постоянного присутствия пограничников. Его цитирует «Азия-Плюс».

По его словам, президент Таджикистана Эмомали Рахмон и глава Киргизии Садыр Жапаров работают над тем, чтобы создать условия, при которых жители двух стран могли бы «жить только в дружбе».

Ранее начальник управления стран Содружества Независимых Государств (СНГ) Министерства иностранных дел Таджикистана Шараф Рахими заявил, что важно расширить возможности обучения детей из Таджикистана в России. Он добавил, что Душанбе поддерживает инициативы России по укреплению статуса русского языка на международной арене.

До этого Россия подарила Киргизии растительное масло. Российские дипломаты напомнили, что за последние 15 лет киргизским гражданам оказывалась помощь на разных уровнях, включая нацпрограмму школьного питания.