Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:51, 29 октября 2025Бывший СССР

В Таджикистане заявили о важности расширения обучения детей в России

Рахими: Важно расширить возможности обучения детей из Таджикистана в России
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Важно расширить возможности обучения детей из Таджикистана в России. Об этом заявил начальник управления стран Содружества Независимых Государств (СНГ) министерства иностранных дел Таджикистана Шараф Рахими во время выступления на Международной научной конференции, посвященной таджикско-российскому сотрудничеству в сфере науки и образования, передает ТАСС.

«Хотел бы подчеркнуть важность расширения возможностей получения образования и для детей наших граждан, временно находящихся на территории РФ», — сказал чиновник, добавив, что Душанбе поддерживает инициативы России по укреплению статуса русского языка на международной арене.

Рахими сообщил, что это бы соответствовало духу стратегических отношений двух стран. При этом, отмечает чиновник, это приумножило бы уже достигнутые успехи в образовании.

Ранее президенты России и Таджикистана Владимир Путин и Эмомали Рахмон подписали серию договоров о развитии сотрудничества, в том числе в сфере трудовой миграции. В частности, оно позволяет проходить медосвидетельствование в Душанбе до въезда в Россию.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «К нам станут перебегать украинские генералы». В России заявили о начале «эпидемии котлов» у ВСУ

    Медведчук назвал Зеленскому способ спасти бойцов ВСУ в котлах

    Туристов попросили одеваться скромнее в Таиланде

    Появились подробности о найденном в квартире российского людоеда теле

    В России объявили в международный розыск основательницу «Медузы»

    Орбан изложил свое видение мира и стабильности в Европе

    В Кремле анонсировали встречу Путина с бойцами СВО

    В Госдуме раскритиковали извинения губернатора Запорожья перед курянами

    Раскрыт способ «Буревестника» обойти «Золотой купол» США

    Трамп подпишет указ против «дурацкой электропроводки»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости