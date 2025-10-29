В Таджикистане заявили о важности расширения обучения детей в России

Важно расширить возможности обучения детей из Таджикистана в России. Об этом заявил начальник управления стран Содружества Независимых Государств (СНГ) министерства иностранных дел Таджикистана Шараф Рахими во время выступления на Международной научной конференции, посвященной таджикско-российскому сотрудничеству в сфере науки и образования, передает ТАСС.

«Хотел бы подчеркнуть важность расширения возможностей получения образования и для детей наших граждан, временно находящихся на территории РФ», — сказал чиновник, добавив, что Душанбе поддерживает инициативы России по укреплению статуса русского языка на международной арене.

Рахими сообщил, что это бы соответствовало духу стратегических отношений двух стран. При этом, отмечает чиновник, это приумножило бы уже достигнутые успехи в образовании.

Ранее президенты России и Таджикистана Владимир Путин и Эмомали Рахмон подписали серию договоров о развитии сотрудничества, в том числе в сфере трудовой миграции. В частности, оно позволяет проходить медосвидетельствование в Душанбе до въезда в Россию.