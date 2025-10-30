Наука и техника
У вторгнувшегося в Солнечную систему объекта заметили управляемую траекторию движения

Астрофизик Леб: У объекта 3I/ATLAS наблюдается управляемая траектория движения
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Darrin Zammit Lupi / Reuters

У межзвездного объекта 3I/ATLAS наблюдается управляемая траектория движения. Это заметил астрофизик Ави Леб, пишет издание International Business Times UK.

Бывший профессор Гарвардского университета утверждает, что объект, считающийся кометой, отличает большое число аномалий, делающее все более правдоподобным его искусственное происхождение. Кроме якобы управляемой траектории движения небесного тела, которая позволила ему скрыться от телескопов в день своего максимального сближения с Солнцем, эксперт отмечает нетипичный состав объекта.

Вероятность искусственного происхождения 3I/ATLAS ученый оценил в 40 процентов.

В сентябре Леб заявил, что у межзвездного объекта 3I/ATLAS, известного как «инопланетный корабль», началась аномальная эволюция, заключающаяся в изменении его цвета.

Впервые о A11pl3Z (3I/ATLAS) астрономы сообщили в июле, заметив небесное тело внутри орбиты Юпитера.

На то, что 3I/ATLAS возник вне пределов Солнечной системы, указывают параметры его траектории движения. Вероятнее всего, A11pl3Z представляет собой комету с диаметром ядра до 20 километров. A11pl3Z стал третьим межзвездным объектом в Солнечной системе, обнаруженным астрономами.

