15:55, 30 октября 2025

Удары авиабомб в Харьковской области попали на видео

Удары авиабомб по гарнизону ВСУ в Харьковской области попали на видео
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Российские войска ударили фугасными авиабомбами (ФАБ) по гарнизону Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области. Соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал «Воин DV».

«Прогрев гарнизона ВСУ в Даниловке. ФАБирует 11-я гвардейская армия», — сообщил канал.

Ранее российские войска уничтожили пункт временной дислокации ВСУ в Днепропетровской области с помощью оперативно-тактического комплекса «Искандер».

До этого уничтожение танка ВСУ в ходе штурма Малой Токмачки попало на видео. Уточняется, что танк ликвидировали «Ланцетом» гвардейцы-операторы 42-й дивизии.

