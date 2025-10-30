Удары авиабомб в Харьковской области попали на видео

Российские войска ударили фугасными авиабомбами (ФАБ) по гарнизону Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области. Соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал «Воин DV».
«Прогрев гарнизона ВСУ в Даниловке. ФАБирует 11-я гвардейская армия», — сообщил канал.
Ранее российские войска уничтожили пункт временной дислокации ВСУ в Днепропетровской области с помощью оперативно-тактического комплекса «Искандер».
До этого уничтожение танка ВСУ в ходе штурма Малой Токмачки попало на видео. Уточняется, что танк ликвидировали «Ланцетом» гвардейцы-операторы 42-й дивизии.