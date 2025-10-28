Уничтожение танка ВСУ в ходе штурма Малой Токмачки попало на видео

Эпическое уничтожение танка Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ходе штурма Малой Токмачки на Запорожском фронте попала на видео. Кадр опубликовал Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Уточняется, что танк ликвидировали гвардейцы-операторы 42 дивизии «Ланцетом». Пехота под прикрытием ударных птиц прорвалась в село и захватила плацдарм.

До этого стало известно, что компания AeroVironment представила новый барражирующий боеприпас Switchblade 400, который пополнит линейку поставляемых Украине аппаратов Switchblade. Аппарат с дальностью до 65 километров несет боевую часть противотанкового комплекса Javelin.