Уехавшая из России бывшая ведущая Первого канала высказалась о крысах и клопах в Европе

Телеведущая Жанна Агалакова: В Европе есть крысы и клопы, как и в Москве
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Wirestock / Freepik

Бывшая ведущая Первого канала Жанна Агалакова (внесена Минюстом в реестр иноагентов), уехавшая из России и живущая в Европе, высказалась о том, как российские СМИ освещают новости стран Запада. Мнением она поделилась в беседе с журналисткой Ириной Петровской, запись доступна на YouTube.

Агалакова заявила, что российская пресса зачастую освещает только отрицательные явления на Западе, и раскритиковала такой подход. При этом ведущая указала, что многие зарубежные события, о которых рассказывают СМИ в России, действительно происходят.

«И крысы есть, и клопы имеются. А что, в Москве клопов нет? И в Париже есть клопы, да. И когда бывают манифестации, да, бьют витрины, все это присутствует. (...) Но выборка этих новостей, вот что создает картину», — сказала журналистка.

Ранее Агалакова заявила, что у западных стран есть много проблем. По ее мнению, на Западе в силу другого исторического контекста и географического положения проблемы отличаются от тех, что есть в России.

