Умер руководитель хора «Logos» Алексей Покровский

Умер музыкант, руководитель мужского камерного хора «Logos» и доцент кафедры хорового дирижирования Российской академии музыки (РАМ) имени Гнесиных Алексей Покровский. Об этом сообщил коллектив хора на своей странице во «ВКонтакте» в среду, 29 октября.

Ему было 50 лет. Причины смерти не уточняются.

В коллективе добавили, что отпевание Покровского состоится 31 октября в храме святителя Николая на Трех Горах в Москве.

