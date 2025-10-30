Культура
04:12, 30 октября 2025Культура

Умер руководитель хора «Logos» Алексей Покровский
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Global Look Press

Умер музыкант, руководитель мужского камерного хора «Logos» и доцент кафедры хорового дирижирования Российской академии музыки (РАМ) имени Гнесиных Алексей Покровский. Об этом сообщил коллектив хора на своей странице во «ВКонтакте» в среду, 29 октября.

Ему было 50 лет. Причины смерти не уточняются.

В коллективе добавили, что отпевание Покровского состоится 31 октября в храме святителя Николая на Трех Горах в Москве.

Ранее известный театральный актер и педагог Геннадий Назаров ушел из жизни в возрасте 58 лет. Артист сыграл в фильме Петра Тодоровского «Какая чудная игра», а также снимался у культовых режиссеров Данелии и Хотиненко. Также он служил в Театре на Малой Бронной, преподавал в ГИТИСе, где трудился в мастерской Евгения Каменьковича и Дмитрия Крымова.

