Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
22:50, 30 октября 2025Бывший СССР

Уничтожение техники ВСУ на запорожском направлении попало на видео

Уничтожение техники ВСУ при штурме Малой Токмачки попало на видео
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Уничтожение техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) при штурме Малой Токмачки на запорожском направлении попало на видео. Запись опубликовал Telegram-канал «Военкоры русской весны».

Уточняется, что для уничтожения техники и артиллерии ВСУ используются беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Ланцет. В это время российская пехота под прикрытием дронов пробралась в село и заняла плацдарм, подчеркнули военкоры.

Ранее сообщалось, что подразделения Вооруженных сил (ВС) России начали наступление на город Орехов в Запорожской области. Основной удар был нанесен со стороны Работино и Новопокровки в сторону Малой Токмачки, основной части техники удалось прорваться в поселок.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Такие визиты будут иметь долгосрочные последствия». Киев пригрозил журналистам за посещение «котлов» ВСУ

    Кадыров показал автопарк с 45 автомобилями высокого класса

    Махачев высказался о стоимости аренды жилья в Нью-Йорке

    Военкоры сообщили о прорыве ВС России в населенный пункт Гай

    В США оценили ядерные арсеналы России и Китая

    Ирландский журналист назвал Зеленского неизбранным диктатором

    Брат Ивана Дорна опроверг новости о том, что его объявили в розыск

    Слуцкий жестко отреагировал на критику «Маши и Медведя»

    Уничтожение техники ВСУ на запорожском направлении попало на видео

    Брата короля Карла III лишили титула принца и выгнали из Виндзора

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости