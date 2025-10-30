Уничтожение техники ВСУ при штурме Малой Токмачки попало на видео

Уничтожение техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) при штурме Малой Токмачки на запорожском направлении попало на видео. Запись опубликовал Telegram-канал «Военкоры русской весны».

Уточняется, что для уничтожения техники и артиллерии ВСУ используются беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Ланцет. В это время российская пехота под прикрытием дронов пробралась в село и заняла плацдарм, подчеркнули военкоры.

Ранее сообщалось, что подразделения Вооруженных сил (ВС) России начали наступление на город Орехов в Запорожской области. Основной удар был нанесен со стороны Работино и Новопокровки в сторону Малой Токмачки, основной части техники удалось прорваться в поселок.