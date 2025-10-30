Силовые структуры
Установлены напавшие на росгвардейцев в Брянской области

СК установил причастных к нападению на росгвардейцев в Брянской области
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Следственный комитет (СК) России установил причастных к нападению на росгвардейцев в Брянской области. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, в рамках расследования вооруженного нападения на сотрудников Росгвардии, совершенного в августе 2023 года в Брянской области, установлены причастные к этому участники украинской диверсионной группы. Среди них оказались ранее осужденные за другие преступления Андрей Кулиш, Денис Ткаченко, Алексей Мазуренко и Андрей Антоненко.

Им предъявлено обвинение, идет проверка на их причастность к террористическим актам в Курской, Брянской и Белгородской областях.

Ранее сообщалось, что неизвестные обстреляли машину росгвардейцев в Чечне.

