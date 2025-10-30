В Астане в драке убили бывшего советника президента Казахстана Бабакумарова

В Астане убили бывшего советника президента Казахстана Ержана Бабакумарова. Об этом в Telegram сообщает издание Tengrinews.kz со ссылкой на полицию.

Уточняется, что между Бабакумаровым и его знакомым произошел словесный конфликт. Позднее он перерос в драку.

«По факту убийства возбуждено уголовное дело. (...) В результате полученных травм 56-летний мужчина скончался. Подозреваемый задержан и водворен в ИВС (изолятор временного содержания). Проводится досудебное расследование», — подтвердили изданию в правоохранительных органах.

Ранее стало известно, что на Украине погиб президент Федерации самбо Евгений Понырко. Инцидент произошел в Кривом Роге.