11:19, 30 октября 2025Бывший СССР

В Астане убили бывшего советника президента Казахстана

В Астане в драке убили бывшего советника президента Казахстана Бабакумарова
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: пресс-служба премьер-министра Республики Казахстан

В Астане убили бывшего советника президента Казахстана Ержана Бабакумарова. Об этом в Telegram сообщает издание Tengrinews.kz со ссылкой на полицию.

Уточняется, что между Бабакумаровым и его знакомым произошел словесный конфликт. Позднее он перерос в драку.

«По факту убийства возбуждено уголовное дело. (...) В результате полученных травм 56-летний мужчина скончался. Подозреваемый задержан и водворен в ИВС (изолятор временного содержания). Проводится досудебное расследование», — подтвердили изданию в правоохранительных органах.

Ранее стало известно, что на Украине погиб президент Федерации самбо Евгений Понырко. Инцидент произошел в Кривом Роге.

