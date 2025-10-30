Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
02:36, 30 октября 2025Интернет и СМИ

В Британии назвали сроки разгрома Украины

Times: Украина не сможет продержаться до весны
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Alex Chan Tsz Yuk / Keystone Press Agency / Global Look Press

Украина не сможет продержаться до весны из-за многочисленных проблем. Сроки разгрома назвала британская газета The Times.

Утверждается, что сейчас Киев сталкивается с тратой большого количества денег на вооружение и отопление на фоне отказа США от бесплатной передачи оружия и ударов РФ по объектам энергетической инфраструктуры. Однако этих средств хватит лишь до весны 2026 года, после чего украинские власти утратят возможность «вести войну и поддерживать функционирование своего потрепанного государства».

В то же время желание Запада поддерживать Киев угасает. Как пишет газета, Россия зимой предпримет наступление на «пояс крепостей» в Донбассе, после чего Российским войскам откроется путь для продвижения вглубь Украины. «Зимних чудес в Восточной Европе не бывает. Готовьтесь к миру; он будет не из приятных», — заключил автор статьи.

Ранее о грозящей Украине катастрофе из-за российских ударов по объектам энергетики сообщило немецкое издание Bild. «Предстоящая зима будет самой тяжелой», — указано в статье.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российский «Посейдон» назвали оружием Судного дня. Что известно об испытанном оружии и при чем тут Бельгия?

    Няня расправилась с 83-летним мужчиной, разделась и убежала

    На Западе сообщили Зеленскому плохую новость о поставках оружия

    В США сообщили о панике в украинских войсках

    Мобилизованный по дороге в храм солдат ВСУ захотел вернуться в церковь

    Над российским городом раздались взрывы

    Азербайджан ликвидировал представительство Би-би-си

    В Раде сделали признание о положении ВСУ в Красноармейске

    В Британии назвали сроки разгрома Украины

    В России высказались о судьбе французских военных после отправки на Украину

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости