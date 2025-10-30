Times: Украина не сможет продержаться до весны

Украина не сможет продержаться до весны из-за многочисленных проблем. Сроки разгрома назвала британская газета The Times.

Утверждается, что сейчас Киев сталкивается с тратой большого количества денег на вооружение и отопление на фоне отказа США от бесплатной передачи оружия и ударов РФ по объектам энергетической инфраструктуры. Однако этих средств хватит лишь до весны 2026 года, после чего украинские власти утратят возможность «вести войну и поддерживать функционирование своего потрепанного государства».

В то же время желание Запада поддерживать Киев угасает. Как пишет газета, Россия зимой предпримет наступление на «пояс крепостей» в Донбассе, после чего Российским войскам откроется путь для продвижения вглубь Украины. «Зимних чудес в Восточной Европе не бывает. Готовьтесь к миру; он будет не из приятных», — заключил автор статьи.

Ранее о грозящей Украине катастрофе из-за российских ударов по объектам энергетики сообщило немецкое издание Bild. «Предстоящая зима будет самой тяжелой», — указано в статье.