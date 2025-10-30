Мир
В Китае назвали дипломатию единственным путем к миру на Украине

В посольстве Китая назвали дипломатию единственным путем к миру на Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Официальный Пекин считает дипломатию единственным способом разрешить украинский конфликт. Об этом заявил пресс-секретарь диппредставительства Китая в Вашингтоне Лю Пэнъюй, пишет РИА Новости.

«Китай неизменно считает, что диалог и переговоры — единственный действенный способ выхода из кризиса. Мы надеемся, что стороны сохранят приверженность политическому урегулированию кризиса и будут совместно работать над деэскалацией», — выразил надежду дипломат.

По его словам, КНР готова сотрудничать с международным сообществом и продолжать играть конструктивную роль в урегулировании кризиса и достижении прочного мира.

Ранее спецпосланник правительства Китая по делам Евразии Сунь Линьцзян высказался, что причина конфликта на Украине кроется в недостатках структуры системы безопасности на континенте. По его словам, государства не должны решать проблему собственной безопасности за счет других стран.

До этого сообщалось, что председатель КНР Си Цзиньпин провел переговоры с президентом США Дональдом Трампом. Американский лидер назвал встречу замечательной и заявил, что ему удалось достичь с главой Китая множества договоренностей.

