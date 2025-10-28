Мир
Спецпосланник Китая назвал главную причину конфликта на Украине

Линьцзян: Причина конфликта на Украине кроется в проблемах системы безопасности
Фото: Stringer / Reuters

Причина конфликта на Украине кроется в недостатках структуры системы безопасности на континенте. Об этом заявил спецпосланник правительства Китая по делам Евразии Сунь Линьцзян, передает РИА Новости.

«На данный момент евразийский континент не полностью стабилен — украинский кризис, конфликты на Ближнем Востоке продолжаются, их последствия усиливаются и распространяются. Коренная причина в том, что структура безопасности на нашем континенте пока не в порядке», — сказал дипломат.

По его словам, государства не должны решать проблему собственной безопасности за счет других стран. Он отметил, что при разрешении международных споров должны учитываться озабоченности каждой стороны.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что страны НАТО пытаются принудить Соединенные Штаты к отказу от мирных инициатив по Украине. Он выразил надежду, что президент США Дональд Трамп сохранит приверженность принципам, выработанным в ходе его встречи с российским коллегой Владимиром Путиным на Аляске.

