10:45, 30 октября 2025

В Китае заметили модернизированную «летающую парту»

TWZ: В Китае заметили модернизированный учебный самолет JL-10
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Tingshu Wang / Reuters

Прототип модернизированного учебно-тренировочного самолета (УТС) JL-10 («Цзяолянь-10») заметили в Китае. Самолет может стать «летающей партой» для палубной авиации, пишет TWZ.

Издание обратило внимание на снимки, демонстрирующие прототип самолета на земле и в полете. Автор допустил, что JL-10 построила компания Hongdu Aviation Industry Group (HAIG), которая специализируется на выпуске УТС. Двухдвигательный самолет с двухместной кабиной получил хвостовое оперение с двумя вертикальными стабилизаторами.

По неподтвержденным данным, новый УТС оснастили турбовентиляторными двигателями WS-17. Также на самолете можно заметить узлы для крепления ракет класса «воздух — воздух», а окраска носовой части может указывать на наличие радара для выполнения боевых задач.

Еще одной особенностью УТС стало усиленное трехопорное шасси и увеличенный корневой наплыв крыла. Последняя деталь может улучшить маневренность на малых скоростях и больших углах атаки при посадке на авианосец.

Ранее в октябре стало известно, что компания «Яковлев» собрала второй опытный образец учебно-боевого самолета Як-130М. Самолет с бортовой радиолокационной станцией может нести ракеты класса «воздух — воздух» и «воздух — земля».

