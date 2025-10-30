Мир
В Кремле ответили на вопрос о начале гонки вооружений с США

Песков: В Кремле не считают, что начался новый виток гонки вооружений с США
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

В Кремле не считают, что между Россией и США начался новый виток гонки вооружений, несмотря на прошедшие испытания ракеты «Буревестник» и подводного аппарата «Посейдон». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Все-таки нет», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее президент США Дональд Трамп распорядился немедленно провести ядерные испытания. Американский лидер отметил, что они будут проводиться на равных с другими странами, у которых, по его словам, существуют соответствующие программы.

В Кремле в ответ заявили, что США до публичных заявлений Трампа никак не уведомляли Россию о планах провести новые испытания ядерного оружия.

