В России предложили не повышать тарифы на ЖКХ

Володин: Тарифы на ЖКХ не должны повышаться

При выдаче льготных кредитов частным ресурсоснабжающим организациям тарифы ЖКХ не должны повышаться. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, передает URA.RU.

«Льготные кредиты будут выдавать теперь концессионерам, которые занимаются тепло-, водообеспечением, для модернизации их сетей. Даете вы дешевые кредиты, ну тогда пропишите. Значит, тарифы не должны расти», — отметил депутат. Он напомнил, что сейчас компании могут взять льготный кредит на обновление сетей, однако при этом тарифы не будут снижены или ограничены.

По словам Володина, в ходе проверки Генпрокуратура выяснила, что теплоснабжающие организации включали в тарифы затраты на праздничные мероприятия, отдых и содержание турбаз. Из-за этого тарифы и инфляция выросли, на фоне чего увеличилась и ключевая ставка ЦБ. Депутат призвал парламент, Счетную палату и Министерство экономического развития взять ситуацию под контроль.

Ранее россиян предупредили о том, что в 2026 году тарифы ЖКХ могут вырасти на шесть-восемь процентов.