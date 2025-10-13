Россиян предупредили о росте тарифов ЖКХ

Золоев: Тарифы ЖКХ вырастут на 6-8 % в 2026 году

В 2026 году тарифы на жилищно-коммунальные услуги (ЖКХ) в России могут вырасти на шесть-восемь процентов. О подорожании коммунальных услуг россиян предупредил исполнительный директор УК СК10 Евгений Золоев, материал есть в распоряжении «Ленты.ру».

Эксперт напомнил, что тарифы ЖКХ индексируются ежегодно, а рост платы зависит от региона. Основными причинами удорожания являются инфляция, необходимость ремонта изношенной инфраструктуры, увеличение цен на импортные комплектующие и оборудование, реформа системы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), требующая больших вложений, а также политические факторы — долгое время тарифы для населения были сильно занижены, так как дотировались со стороны государства и бизнеса.

В 2026 году наибольший рост цен ожидается на газ и электроэнергию, а так как эти ресурсы являются базовыми, их удорожание повлечет за собой увеличение стоимости на прочие услуги, в том числе на отопление и горячую воду. По словам Золоева, также вырастут тарифы на капитальный ремонт. При этом государство сфокусируется не на сдерживании тарифов для всего населения, а на точечных субсидиях для малообеспеченных слоев.

Ранее сообщалось, что в России с 1 марта изменится крайний срок оплаты услуг ЖКХ. Его перенесут с 10-го на 15-е число каждого месяца.