Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:20, 13 октября 2025Экономика

Россиян предупредили о росте тарифов ЖКХ

Золоев: Тарифы ЖКХ вырастут на 6-8 % в 2026 году
Александра Качан (Редактор)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В 2026 году тарифы на жилищно-коммунальные услуги (ЖКХ) в России могут вырасти на шесть-восемь процентов. О подорожании коммунальных услуг россиян предупредил исполнительный директор УК СК10 Евгений Золоев, материал есть в распоряжении «Ленты.ру».

Эксперт напомнил, что тарифы ЖКХ индексируются ежегодно, а рост платы зависит от региона. Основными причинами удорожания являются инфляция, необходимость ремонта изношенной инфраструктуры, увеличение цен на импортные комплектующие и оборудование, реформа системы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), требующая больших вложений, а также политические факторы — долгое время тарифы для населения были сильно занижены, так как дотировались со стороны государства и бизнеса.

В 2026 году наибольший рост цен ожидается на газ и электроэнергию, а так как эти ресурсы являются базовыми, их удорожание повлечет за собой увеличение стоимости на прочие услуги, в том числе на отопление и горячую воду. По словам Золоева, также вырастут тарифы на капитальный ремонт. При этом государство сфокусируется не на сдерживании тарифов для всего населения, а на точечных субсидиях для малообеспеченных слоев.

Ранее сообщалось, что в России с 1 марта изменится крайний срок оплаты услуг ЖКХ. Его перенесут с 10-го на 15-е число каждого месяца.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это может плохо кончиться для самого Трампа». Медведев предупредил США о поставках Киеву Tomahawk и вспомнил мем по случаю

    Российская пенсионерка осталась без руки из-за лошади

    Поисковик оценил шансы найти пропавшую две недели назад российскую семью с ребенком

    Украина попыталась использовать в зоне СВО технику с дурной славой

    Иммунолог посоветовала доступные продукты для здоровья осенью

    Обнаружен неожиданный способ облегчить боль при артрите без операции

    Российский губернатор сообщил о крупной воздушной атаке на регион

    Минэк дал прогноз по инфляции в России

    Россиян предупредили о росте тарифов ЖКХ

    В России присвоили статус СОЧ пропавшему на фронте бойцу СВО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости