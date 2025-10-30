Россия
10:38, 30 октября 2025

В России высказались об участии Китая в мирном урегулировании на Украине

Сенатор Джабаров: У Трампа нет сил повлиять на позицию Китая в интересах США
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Анастасия Петрова / РИА Новости

Китай ни на кого влиять не будет, и вряд ли у американского президента Дональда Трампа достаточно сил, чтобы повлиять на позицию лидера КНР Си Цзиньпина. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Ранее Трамп заявил, что Китай может присоединиться к переговорам России и США по денуклеаризации. Об этом американский лидер объявил на борту самолета после переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином.

Джабаров отметил, что встреча американского и китайского лидеров прошла в достаточно прохладной атмосфере в более сжатые сроки, чем планировалось, и никаких антироссийских высказываний Си Цзиньпин не поддержал. По мнению сенатора, Трамп разочарован этой встречей, а Си Цзиньпин показал себя уверенным, твердым руководителем, который считается большим другом России.

«Китай — самодостаточная страна, которая уважает нашего президента, и мы видим как часто Си Цзиньпин встречается с президентом Владимиром Путиным, как взаимоуважительно строятся их отношения. Поэтому я думаю, что вряд ли у Трампа есть силы для того, чтобы он мог повлиять на позицию КНР в нужных США государственных направлениях», — сказал Джабаров.

Сенатор добавил, что встреча в Китае прошла позитивно для России и Си Цзиньпин не раз высказывался за мирное урегулирование конфликта. Однако, по его словам, сама Украина должна быть готова к такому исходу, а этой решимости со стороны украинских и европейских властей Россия пока не наблюдает.

Ранее американский лидер сообщил на своей странице в соцсети Truth Social, что распорядился в срочном порядке провести испытания ядерного оружия. Трамп отметил, что на сегодняшний день США обладают самым большим арсеналом ядерного оружия, но в течение пяти лет Китай может их догнать.

    Все новости