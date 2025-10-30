Трамп пригласил Китай присоединиться к переговорам России и США

Китай может присоединиться к переговорам России и США по денуклеаризации, заявил американский президент Дональд Трамп. Его цитирует РИА Новости.

«Деэскалация, денуклеаризация стала бы замечательной вещью. Вообще-то, мы говорим об этом с Россией. К этому добавится Китай, если мы сделаем что-то», — сказал Трамп на борту самолета после переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином.

Ранее американский лидер сообщил на своей странице в соцсети Truth Social, что распорядился в срочном порядке провести испытания ядерного оружия.