19:20, 30 октября 2025Экономика

В российском регионе начали сносить гаражи ради строительства метро

В Ленобласти начали изымать гаражи для строительства метро в Кудрово
Мария Черкасова

Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ

В Ленинградской области начался процесс изъятия недвижимости для строительства новой линии метро в Кудрово. Об этом сообщило правительство региона в Telegram-канале.

Как рассказала руководитель комитета по управлению государственным имуществом (КУГИ) Марина Тоноян, в рамках проектирования определено 73 объекта, которые необходимо изъять для удобного расположения станции и входов в метро.

Первым этапом станет оценка недвижимости по рыночной стоимости, которую проведет АНО «Дирекция по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области». Полученные суммы будут включены в бюджет, после чего владельцы объектов получат уведомления от КУГИ об изъятии. Для оформления соглашения собственникам нужно будет предоставить документы, подтверждающие право собственности. На основании подписанных соглашений предусмотрены компенсационные выплаты.

Данная процедура направлена на обеспечение комфортного строительства и последующего функционирования метро в Кудрово с соблюдением интересов собственников и законодательных требований.​

Ранее сообщалось, что до конца 2025 года в Северной столице планируется завершить строительство двух станций метро — «Путиловская» и «Юго-Западная».

