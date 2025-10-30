Мир
23:05, 30 октября 2025Мир

В США оценили ядерные арсеналы России и Китая

Вице-президент США Вэнс: Россия и Китай обладают большими ядерными арсеналами
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Джей Ди Вэнс

Джей Ди Вэнс. Фото: Andrew Harnik / Pool / Reuters

Вице-президент США Джей Ди Вэнс оценил ядерные арсеналы России и Китая. Об этом сообщает РИА Новости.

«У нас большой арсенал, очевидно. У России большой ядерный арсенал, у Китая большой ядерный арсенал», — заявил он журналистам в Белом доме.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп распорядился немедленно провести испытания ядерного оружия. Он также заявил, что США обладают самым большим арсеналом ядерного оружия, но в течение пяти лет Китай может их догнать.

До этого телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что Соединенные Штаты могут отстать на годы в разработке ядерного оружия из-за шатдауна.

    Все новости