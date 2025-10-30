В США оценили ядерные арсеналы России и Китая

Вице-президент США Джей Ди Вэнс оценил ядерные арсеналы России и Китая. Об этом сообщает РИА Новости.

«У нас большой арсенал, очевидно. У России большой ядерный арсенал, у Китая большой ядерный арсенал», — заявил он журналистам в Белом доме.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп распорядился немедленно провести испытания ядерного оружия. Он также заявил, что США обладают самым большим арсеналом ядерного оружия, но в течение пяти лет Китай может их догнать.

До этого телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что Соединенные Штаты могут отстать на годы в разработке ядерного оружия из-за шатдауна.