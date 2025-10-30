В США снизили ставку

ФРС США снизила базовую ставку второй раз подряд

По итогам двухдневного заседания 28–29 октября Федеральная резервная система США (ФРС) снизила учетную ставку на 25 базисных пунктов — до уровня 3,75–4 процентов. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Как отмечают в ведомстве, экономическая активность в стране растет умеренными темпами. В 2025-м темпы роста числа рабочих мест замедлились, а уровень безработицы вырос, в то время как инфляция выросла и остаётся на несколько повышенном уровне.

«При оценке целесообразности денежно-кредитной политики Комитет будет продолжать следить за тем, как поступающая информация влияет на экономические перспективы и будет готов скорректировать денежно-кредитную политику в случае возникновения рисков, которые могут помешать достижению целей. При оценке Комитет будет учитывать широкий спектр информации, в том числе данные о состоянии рынка труда, инфляционном давлении и инфляционных ожиданиях, а также о финансовых и международных событиях», — пояснили в ФРС.

Глава ФРС Джером Пауэлл находится в последние месяцы под огнем нещадной критики президента США, регулярно требующего отставки чиновника. Трамп называет его крупным неудачником, злым и глупым, а также «опоздавшим» из-за осторожных решений по вопросам ставки. Глава Соединенных Штатов призывает сместить его, собирается с ним судиться и обвиняет в излишних тратах на ремонт зданий Федрезерва.