Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:59, 30 октября 2025Мир

В Южной Корее удивились разрешению Трампа обзавестись собственной атомной подлодкой

Глава МИД Южной Кореи Чо Хён удивился заявлению Трампа об атомной подлодке
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Andrew Harnik / Getty Images

Глава МИД Южной Кореи Чо Хён удивился разрешению президента США Дональда Трампа иметь республике собственную атомную подводную лодку. Слова южнокорейского министра передает ТАСС.

«Неожиданно утром в социальной сети он опубликовал пост, что поддерживает», — заявил он на пресс-конференции.

Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что американская и южнокорейская стороны проведут консультации на рабочем уровне по вопросу субмарин.

Ранее Трамп написал в социальной сети Truth Social, что дал Южной Корее согласие на строительство атомной подлодки.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский прокомментировал массированный ночной удар России

    Аглае Тарасовой снова избрали меру пресечения

    Сильно хотевшая детей россиянка нашла необычное решение проблемы

    В России объяснили отсутствие спешки в организации встречи Путина и Трампа

    В регионе России запретили склонять беременных к аборту

    Совершен прорыв в борьбе с устойчивыми бактериями

    В России бывший борец с коррупцией получил срок за рекордную взятку

    Россияне ринулись скупать один товар

    Изменившим женам россиянам посоветовали ничего не раскрывать и идти в церковь

    Российские войска сорвали попытки ВСУ вырваться из окружения

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости