В Южной Корее удивились разрешению Трампа обзавестись собственной атомной подлодкой

Глава МИД Южной Кореи Чо Хён удивился заявлению Трампа об атомной подлодке

Глава МИД Южной Кореи Чо Хён удивился разрешению президента США Дональда Трампа иметь республике собственную атомную подводную лодку. Слова южнокорейского министра передает ТАСС.

«Неожиданно утром в социальной сети он опубликовал пост, что поддерживает», — заявил он на пресс-конференции.

Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что американская и южнокорейская стороны проведут консультации на рабочем уровне по вопросу субмарин.

Ранее Трамп написал в социальной сети Truth Social, что дал Южной Корее согласие на строительство атомной подлодки.