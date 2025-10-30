Интернет и СМИ
Ведущий Первого канала раскрыл особенность продуктовых магазинов в Северной Корее

Журналист Осташко заявил, что в продуктовых магазинах КНДР маленький выбор
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Известный российский блогер и журналист, ведущий рубрики «Время своих» в программе «Время покажет» на Первом канале Руслан Осташко рассказал об особенности продуктовых магазинов в Северной Корее. Подробности он раскрыл в интервью проекту Metametrica, доступном на Rutube.

Осташко заявил, что в КНДР он не увидел нищеты и дефицита продуктов. «Там маленький выбор продуктов. То есть ты приходишь, у тебя один сорт картошки, один сорт мяса, один сорт еще чего-нибудь», — вспомнил журналист.

Ведущий Первого канала добавил, что в России же выбор в продовольственных магазинах очень велик.

Ранее блогер и дизайнер Артемий Лебедев развеял заблуждение, связанное с КНДР. По его словам, граждане страны полноценно живут, вопреки представлениям об этом государстве на Западе.

