08:05, 30 октября 2025Экономика

Владельцев жилья предупредили о важном изменении осенью 2025 года

Юрист Манджиева: В ЕГРН начали вносить данные о потенциальных владельцах жилья
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

С 1 сентября в ЕГРН начали вносить данные о возможных собственниках жилья. О важном изменении правил осенью предупредила россиян ведущий юрист ЕЮС Србуи Манджиева, пишет «Прайм».

Речь идет, например, о случаях, когда на момент приватизации или выплаты пая в ЖК и ЖСК кто-то имел равные с собственником квартиры права на это. То есть закон распространяется на всех, чье право пользоваться таким жилым помещением можно подтвердить документами. Поэтому теперь владелец должен подать заявление на их внесение в ЕГРН, которое удовлетворят в течение пяти рабочих дней.

Новые правила защищают людей, которые имеют право пожизненно проживать в квартире. Теперь их нельзя будет просто так выселить из квартиры или ущемить их права при залоге недвижимости. Помимо этого, сделки станут прозрачнее для потенциальных покупателей жилья — им станет проще понять, кто еще может претендовать на недвижимость.

Ранее россиянам назвали причины продажи квартир с большой скидкой. Так, по словам риелторов, с ощутимым дисконтом могут предлагать затопленное или прогоревшее жилье. Кроме того, у собственника могут быть долги или необходимость срочно получить деньги на лечение.

    Все новости