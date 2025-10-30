Путешествия
20:14, 30 октября 2025Путешествия

Власти Польши анонсировали открытие двух погранпунктов на границе с Белоруссией

Погранпункты Бобровники и Кузница между Польшей и Белоруссией откроются в ноябре
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Ints Kalnins / Reuters

На границе Польши и Белоруссии могут открыться еще два пропускных перехода. Об этом сообщило издание PAP.

Власти европейской страны анонсировали открытие погранпунктов Бобровники и Кузница в ноябре. Такое решение было принято после телефонного разговора премьер-министра Дональда Туска и представителя Литвы Инги Ругинене.

Туск отметил, что планировал открытие этих пунктов на этой неделе, однако решение было отложено по просьбе литовской коллеги. «Я ожидаю интенсивных консультаций с литовцами, чтобы не застать их врасплох. Нам также необходимо проводить последовательную политику в отношении наших соседей», — заявил глава правительства.

Ранее премьер Литвы сообщила, что страна закрывает границу с Белоруссией на неопределенный срок. Также МИД государства допустило возможное закрытие транзита в Калининград.

