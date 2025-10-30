Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
01:51, 30 октября 2025Интернет и СМИ

Во Франции забили тревогу из-за «Буревестника»

Le Point: Ракета «Буревестник» способна обойти любую ПВО
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Западным странам следует учитывать, что новая российская крылатая ракета «Буревестник» способна обходить любые системы противовоздушной обороны (ПВО). Тревогу из-за нового оружия России забило французское издание Le Point.

«Ракета способна обходить вражеские силы ПВО, следуя по более длинным и неожиданным траекториям. Она может нести ядерную боеголовку. Россия уже называет ее неуловимой», — указано в статье.

Отмечается, что новизна данной ракеты заключается в наличии ядерной силовой установки, из-за чего дальность ее полета становится практически неограниченной.

Об испытании «Посейдона» 28 октября сообщил президент РФ Владимир Путин. Глава государства назвал проверку возможностей аппарата огромным успехом и уточнил, что при испытаниях удалось запустить атомную энергетическую установку.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российский «Посейдон» назвали оружием Судного дня. Что известно об испытанном оружии и при чем тут Бельгия?

    Названы способы вычислить разлюбившего партнера

    Брат короля Карла III отправлял телохранителей подобрать ему девушек для секса

    Google обманула пользователей Android

    В Одессе начали заколачивать памятник Пушкину

    Во Франции забили тревогу из-за «Буревестника»

    Украина введет новые санкции против России

    Раскрыто важное последствие испытания «Посейдона» для США

    В Раде назвали цель анонсированного Зеленским плана по Украине

    На Украине заявили о колоссальном ударе по Зеленскому

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости