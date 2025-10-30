Военный назвал цели массированного удара ВС России по Украине

Военный Дандыкин: Действия ВСУ в приграничных зонах требуют жесточайшего ответа

Россия провела массированный удар по Украине в ночь на 30 октября, это ответ на действия вооруженных сил противника в приграничной российской территории, предположил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Вооруженные силы (ВС) России в ночь на 30 октября нанесли массированный удар по территории Украины, выпустив более 650 дронов. Также в атаке участвовали более полусотни ракет разных типов.

«Говорят, это ответ на действия украинской армии. На самом деле, то, что они сейчас пытаются творить дронами на приграничных территориях, и устраивают террор над бедным населением, требует жесточайшего наказания. Это преступники. Наши дроноводы не гоняются за бабушками, за детьми — в принципе. Украинские военные это делают. Так что здесь и этот фактор есть», — прокомментировал Дандыкин.

Эксперт добавил, что целью российских войск были локации боевиков, связанная с оборонно-промышленным комплексом энергетика, штабы Вооруженных сил Украины. Кроме того, отметил он, под прицелом могли быть и наемники. Дандыкин дополнил, что подобные массированные удары будут продолжаться в том числе и для продвижения вглубь фронта.

Ранее стало известно, что украинская столица оказалась частично обесточена из-за перепадов напряжения. До этого, 14 октября, в Киеве произошел блэкаут.