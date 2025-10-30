Врач назвал железные поводы записаться к урологу

Уролог Аглиуллин: Кровь в моче должна быть поводом срочно записаться к урологу

Уролог, андролог и хирург Ильнур Аглиуллин рассказал, когда необходимо срочно обратиться к урологу. Железные поводы записаться к специалисту он назвал в беседе с изданием UfaTime.ru.

В первую очередь Аглиуллин отметил, что консультация уролога необходимо, если у человека появилась кровь в моче или болевые ощущения во время мочеиспускания. Еще один признак серьезных проблем с урологическим здоровьем — это боли в области почек, особенно сильной интенсивности. Врач объяснил, что они могут указывать на почечные колики.

Третьим опасным симптомом Аглиуллин назвал задержку мочеиспускания. Если она длится долго, то может привести к болезням почек и мочевого пузыря, уточнил он.

