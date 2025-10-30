Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
21:02, 30 октября 2025Забота о себе

Врач раскрыл реальные последствия употребления бокала вина в день

Гастроэнтеролог Сети: Бокал красного вина в день может стать причиной цирроза
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Pablo Sanhueza / Reuters

Американский гастроэнтеролог и гепатолог Саурабх Сети раскрыл реальные последствия употребления одного бокала красного вина в день. На пост врача, посвященный этой теме, обратило внимание издание Times of India.

Долгое время считалось, что небольшое количество красного вина не вредит здоровью и даже несет пользу для сердца, отметил Сети. По словам врача, в ошибочности этого утверждения он убедился на примере своего пациента, который много лет каждый день выпивал бокал вина. В его случае алкоголь стал причиной развития тяжелого фиброза печени и цирроза, которые требовали пересадки органа и длительного лечения.

Гастроэнтеролог уточнил, что такое разрушительное воздействие на печень оказывают любые дозы алкоголя при наличии жировой болезни печени. «Алкоголь, независимо от его вида, провоцирует воспаление, накопление жира и окислительный стресс в печени. Со временем это может привести к рубцеванию, фиброзу и, в конечном итоге, к циррозу», — заявил врач.

Материалы по теме:
Похмелье может испортить все выходные. Как его избежать? Четыре лайфхака от врача
Похмелье может испортить все выходные.Как его избежать? Четыре лайфхака от врача
13 июня 2025
Как быстро избавиться от запаха перегара? 20+ простых способов убрать запах перегара от алкоголя
Как быстро избавиться от запаха перегара?20+ простых способов убрать запах перегара от алкоголя
16 октября 2025

Он предупредил, что главная опасность в том, что жировая болезнь печени не имеет никаких симптомов до тех пор, пока не появятся серьезные поражения органа. Поэтому многие не знают о наличии у себя этой патологии и продолжают употреблять небольшие порции алкоголя, считая, что они безопасны, объяснил Сети.

Ранее врач-токсиколог Михаил Кутушов рассказал о связи алкоголя с развитием онкологических заболеваний. По его словам, на фоне приема создаются все условия для возникновения мутаций, которые со временем могут превратиться в рак.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Такие визиты будут иметь долгосрочные последствия». Киев пригрозил журналистам за посещение «котлов» ВСУ

    На почте в Киеве взорвалась оформленная для отправки за границу посылка

    На Аляске произошло мощное землетрясение

    «Я вошел в историю». 16-летний парень с неизлечимой болезнью облетел весь мир за два месяца. Как ему это удалось?

    В Британии заявили о невозможности перехватить «Буревестник»

    Захарова заявила о планах ВСУ устроить техногенную катастрофу

    Пушилин ликвидировал Минобороны ДНР

    Пенсионерка поговорила с мошенниками и лишилась квартиры и драгоценностей

    В Китае назвали дипломатию единственным путем к миру на Украине

    Десятки собак отравили догхантеры в российском регионе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости